İrem Derici Ahmet Hakan olayı nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturması kapsamında, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim için sabah saatlerinde operasyon düzenlenmiş ve isimler gözaltına alınmıştı. Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından, İrem Derici'nin Ahmet Hakan'a tepkisi ve olayın perde arkası merak konusu oldu.

İREM DERİCİ AHMET HAKAN OLAYI NEDİR?

Uyuşturucu operasyonunun ardından Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazan Ahmet Hakan, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü isimlerin davranışlarına ve tavırlarına atıfta bulunan Hakan, bazı ünlülerin sergilediği hareketlerin "normal şartlarda o ruh haline ulaşmalarının mümkün olmadığını" belirtti. Yazısında, "O tavırlar, o çılgınlıklar, o pervasızlıklar… Kullanmasalar bile öyleymiş gibi duruyorlardı" sözleriyle, bazı ünlülerin madde kullanmış olabileceği izlenimi verdi.

Ahmet Hakan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, en sert tepki İrem Derici'den geldi. Şarkıcı, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Hakan'a ağır ifadelerle yüklendi. Derici, "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Test sonuçları gelsin, sana da dava açacağım. Bu ne pervasızlık? Gazetecilik bu mu?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca takipçilerine de seslenen Derici, "Bu tür insanlara prim vermeyin, yazık gerçekten" ifadeleriyle Hakan'ın açıklamalarına karşı duruşunu açıkça ortaya koydu.

SONUÇLAR AÇIKLANDI İREM DERİCİ STORY PAYLAŞTI

Uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasından sonra İrem Derici story paylaşarak Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.