Haberler

İrem Derici Ahmet Hakan olayı nedir?

İrem Derici Ahmet Hakan olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı İrem Derici, gazeteci Ahmet Hakan'ın ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu hakkında kaleme aldığı yazıya sert bir şekilde karşılık vermişti. Bu durumun ardından "İrem Derici – Ahmet Hakan olayı" gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturması kapsamında, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim için sabah saatlerinde operasyon düzenlenmiş ve isimler gözaltına alınmıştı. Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından, İrem Derici'nin Ahmet Hakan'a tepkisi ve olayın perde arkası merak konusu oldu.

İREM DERİCİ AHMET HAKAN OLAYI NEDİR?

Uyuşturucu operasyonunun ardından Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazan Ahmet Hakan, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü isimlerin davranışlarına ve tavırlarına atıfta bulunan Hakan, bazı ünlülerin sergilediği hareketlerin "normal şartlarda o ruh haline ulaşmalarının mümkün olmadığını" belirtti. Yazısında, "O tavırlar, o çılgınlıklar, o pervasızlıklar… Kullanmasalar bile öyleymiş gibi duruyorlardı" sözleriyle, bazı ünlülerin madde kullanmış olabileceği izlenimi verdi.

Ahmet Hakan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, en sert tepki İrem Derici'den geldi. Şarkıcı, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Hakan'a ağır ifadelerle yüklendi. Derici, "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Test sonuçları gelsin, sana da dava açacağım. Bu ne pervasızlık? Gazetecilik bu mu?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca takipçilerine de seslenen Derici, "Bu tür insanlara prim vermeyin, yazık gerçekten" ifadeleriyle Hakan'ın açıklamalarına karşı duruşunu açıkça ortaya koydu.

SONUÇLAR AÇIKLANDI İREM DERİCİ STORY PAYLAŞTI

Uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasından sonra İrem Derici story paylaşarak Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.