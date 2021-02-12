Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşındai nereli? Iraz Yıldız ne iş yapmakta?
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Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşındai nereli? Iraz Yıldız ne iş yapmakta?

12.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:13
Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşındai nereli? Iraz Yıldız ne iş yapmakta?

Piyanoda aldığı ödüller ve başarıları ile bilinen Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşındai nereli? Iraz Yıldız ne iş yapmakta?

Tamer Karadağlı ile bir süredir birlikte olan Iraz yıldız piyano başarıları ile dikkat çekmekte. Iraz Yıldız kimdir?Iraz Yıldız kaç yaşındai nereli? Iraz Yıldız ne iş yapmakta?

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1997 yılında doğan Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesine sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi.

IRAZ YILDIZ NE İŞ YAPMAKTA?

Küçük yaşlarda piyona çalışmalarına başlayan Iraz Yıldız,2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:13:32. #1.16#
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