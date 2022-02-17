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İRAP toplantısı Gediz'de yapıldı

AA, Ergün Caran - Güncel
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İRAP toplantısı Gediz'de yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylem planlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylem planlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Gediz, Simav, Şaphane, Pazarlar ilçeleri kaymakamlık ve belediyelerin sorumlu personelleri katıldı.

AFAD il Müdürü Ahmet Ali Artun'un sunum yaptığı programda, İRAP kapsamında belirlenmiş olan eylemlerin uygulanmasıyla il genelinde güvenli bir yaşam sağlanacağı, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azalarak önleneceği, afet risk azaltma bilinci oluşturulacağı, kaynakların daha etkili kullanımının sağlanacağı, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılacağı, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaların azalacağı konuları değerlendirildi.

Programda, İRAP yazılım sisteminin kullanılması eğitimi de verildi.

AA / Ergün Caran - Güncel

Adnan Menderes, gençlik, Kütahya, AFAD, Güncel, Haberler

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