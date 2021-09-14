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İRAP 2. Çalıştayı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İRAP 2. Çalıştayı tamamlandı

Bilecik'te afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı tamamlandı.

Bilecik'te afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı tamamlandı.

İRAP 1. Çalıştayı geçtiğimiz Haziran ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 5 adımdan oluşan çalıştayın ikincisi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında yapıldı. Yapılan çalıştay hakkında bilgi veren İl Müdürü Demirel, "Bu çalıştayda plana altlık oluşturacak verilerin elde edilmesi amaçlı, muhtemel afet tehlike ve risk değerlendirmeleri ve GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler ve fırsatlar-tehditler) değerlendirilmesi yapılmış ve senaryolar üretilerek planın ilk 3 adımı tamamlanmıştır. Planın 4'üncü adımı olan 2'inci çalıştayımız yine kamu kurumları ve özek sektörde görev yapan uzman/teknik personelinin yoğun katılımıyla tamamlanmıştır. Bu çalıştayda, önceden belirlenmiş amaç ve hedefler tartışılıp ilimizde bulunan riskler öngörülerek eylemler üretilmiştir. Üretilen bu eylemlerle ilgili sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşlar ve gerçekleştirme dönemleri belirlenerek, öncelikli gerçekleştirilmesi planlanan eylemler tartışılarak eylem sıralaması yapılmıştır" dedi. - BİLECİK

İRAP 2. Çalıştayı tamamlandı

İRAP 2. Çalıştayı tamamlandı

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