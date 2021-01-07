İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması
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İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması

07.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:01
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de Kongre binasına zorla girerek polisle çatışan protestocuları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan" ifadelerini kullandı.

Trump döneminde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve yaptırımlara maruz kalan İran'dan, ABD'deki kaosla ilgili çok sert ifadeler geldi. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasına giren protestocuları kışkırtmakla suçlanan Trump'ı hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan, geçen 4 yıl boyunca bizim halkımıza ve diğerlerine karşı çok daha kötülerini yaptı. Rahatsız edici olan, aynı adamın kontrolsüz şekilde nükleer savaş başlatma yetkisine sahip olmasıdır. Tüm uluslararası toplum adına bir güvenlik endişesi." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN RUH SAĞLIĞI 2016'DAKİ SEÇİMLERDE SORGULANMIŞTI"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de konuyla ilgili açıklamasında, bazı senatörlerin Trump'ın azledilmesi gerektiğine ilişkin çağrılarına işaret ederek, İran'da Trump'ın görevde olduğu dönemde ABD ile müzakere edilmesini isteyen kesimleri eleştirdi.

Şemhani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Trump'ın ruh sağlığı 2016'daki seçimlerde sorgulanmıştı. Washington'daki olayların ardından bazı senatörler aynı gerekçeyle ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak, Trump'ın azledilmesini istedi. İran'da bu deli ile müzakere ve anlaşmadan bahseden kişilerin bu olaylara cevabı ne olacaktır?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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