İranlı turistler yeni yılı Van'da karşıladı

VAN (AA) - Yılbaşı tatili için Van'ı tercih eden İranlı turistler, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında yeni yılı kutladı.

Kovid-19'a karşı iki doz aşı olan ve PCR testi yaptıran İranlılar, minibüslerle geldikleri Van'da yaptıkları alışverişle esnafın da yüzünü güldürdü.

İranlı turistler, konakladıkları oteller ve eğlence mekanlarında Farsça ve Azerice şarkılar eşliğinde eğlenerek yeni yıla girdi.

İranlı Habib Sicar, AA muhabirine, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Van çok güzel şehir. Buraya ailemle geldik ve çok mutluyuz. Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

İran'ın Tahran şehrinden gelen Neslihan Sencari de "Yılbaşı için geldik. Hem alışveriş yaptık hem de gezdik. Yeni yılınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel de İranlı turistlerin genelde alışveriş ve eğlence için Van'a geldiklerini belirterek, "Önceki günlerde sınır kapısının giriş ve çıkışlara kapandığına yönelik yanlış haberlerden dolayı turistlerin büyük kısmı rezervasyonlarını iptal etmişti ama ona rağmen gelenler çoğunlukta. İki gün önce sadece bir günde 5 bin kişi giriş yaptı. Yılbaşını Van'da geçiriyorlar. Şu an yoğunluktan memnunuz." diye konuştu.