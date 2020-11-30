Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş

İran nükleer programın mimarlarından Fahrizade'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili İran basınında çelişkili haberlerin servis edildiği ifade edildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini ve toplam 3 dakika sürdüğünü öne sürdü.

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı ve dünyayı sarsan suikast ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken, İran medyası tarafından suikaste yönelik yayınlanan haberlerdeki çelişkiler de dikkat çekiyor.

Muhsin Fahrizade

KAMYON ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ MAKİNELİ TÜFEK DETAYI

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arkasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA

Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade'nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı. Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim'de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.