İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, beline isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, beline isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmiş

07.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:10

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, olay sırasında 11 korumasının bulunmasına rağmen beline isabet eden kurşunların omurgasını parçalaması sonucu yaşamını kaybettiğini bildirdi.

İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastın yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiği belirlendi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Üniversitesinde düzenlenen bir törende konuşan Fedevi, Fahrizade suikastına dair yeni detaylar açıkladı.

OLAY YERİNDE HİÇBİR SALDIRGAN BULUNMADI

Suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiğini belirten Fedevi, olay yerinde hiçbir saldırganın bulunmadığını aktardı.

Fedevi, Fahrizade'nin yanında 11 korumasının bulunduğunu, olay mahalline 10-15 metre uzaklıktaki kamyonete monte edilmiş otomatik silahtan açılan ateşin bel bölgesine isabet ederek omurgasını parçalaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fedevi, açılan ateş sonrası otomatik silahın imha edilmesi için kamyonetin patlatıldığını da söyledi.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, beline isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmiş

OTOMATİK SİLAHTAN TOPLAMDA 13 KURŞUN SIKILDI

Olayı çözmek için patlamadan sonra otomatik silahtan geriye kalan parçalardan silahın elektronik devrelerini ve uydu sistemlerini incelediklerini söyleyen Fedevi, "Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı. Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade'nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı." ifadelerini kullandı.

Fedevi, Fahrizade'nin vücuduna kaç kurşun isabet ettiğine dair bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, beline isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmiş

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Cansu Dere İrem Derici Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Sinan Gümüş Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, beline isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmiş - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 00:11:41. #1.14#
title