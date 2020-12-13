İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi

İranlı eski milletvekili Nasır Nasıri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirerek, "Sayın Zarif! Tweetiniz baştan sona Türkiye, Azerbaycan ve İran Azerbaycanlılarına hakarettir" dedi.

İran'da yedinci dönem Erdebil milletvekili olan Nasır Nasıri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e mektup göndererek, Zarif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

Nasıri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası İran içerisindeki radikallerin de konuya dahil olduklarını belirterek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın sonucundan rahatsız olan içimizdeki radikaller de konuya dahil oldular. Ancak sizin bu radikalleri takip etmeniz ve bir siyasetçiye yönelik hakaretleriniz kabul edilebilir değil" ifadesini kullandı.

Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını işaret eden Nasıri, "Öncelikle Erdoğan'ın şiiri okumakla yanlış yaptığı sonucuna nasıl vardınız? Siz bu okunan şiirden ne anlıyorsunuz? Size bu şiiri ve konusunu kimler anlattı? Sizin Mazenderanlı Büyükelçiniz zaten Türkçe bilmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirdeki zalim ve zorbanın Ruslar olduğunu kaydeden Nasıri, "Zorla ayırma kim ve kimler tarafından yapıldı? Bu hikayedeki zalim ve zorba Ruslardan başkası değil mi? Onların yaktığı ateşler ve silahlarının etkileri hala İranlı aileler arasında görülüyor" ifadelerini kullandı.

Nasıri, "Sayın Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in misafiriydi ve Aliyev Erdoğan'ı çok sıcak bir şekilde karşıladı. Eğer misafir ev sahibinin egemenliği aleyhinde konuşmuşsa bundan size ne? Sayın Zarif! Tweetiniz baştan sona Türkiye, Azerbaycan ve İran Azerbaycanlılarına hakarettir" dedi.

Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiir nedeniyle tepki göstermiş ve sosyal medya hesabından, "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran'ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı