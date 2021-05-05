İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
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İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi

İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'ye tatil için gelen 18 İranlı bisikletli, Akdeniz ve Ege sahillerinde 10 günde toplam 450 kilometre yol katedecek.

TÜRKİYE'ye tatil için gelen 18 İranlı bisikletli, Akdeniz ve Ege sahillerinde 10 günde toplam 450 kilometre yol katedecek.  

Ülkelerinde faaliyet gösteren 'Bisikletle Yolda Gidenler' adlı sivil toplum kuruluşu üyesi 18 İranlı, Tahran'dan uçakla Antalya'ya geldi. Buradan bisikletleriyle yola çıkan grup, Demre ilçesine ulaştı. Günde ortalama 70 kilometre yol alan grup, Muğla'nın Marmaris ilçesine kadar gidecek. 10 günde toplam 450 kilometre yol yapmayı hedefleyen grup, Marmaris'ten otobüsle Antalya'ya dönecek ve uçakla ülkelerine gidecek.

Gruba liderlik yapan bilgisayar mühendisi Polat Abadi (42), "Biz İran çapında örgütlü biz grubuz. İçimizde 4-5 kez Türkiye'ye gelen arkadaşımız var. Türkiye'nin farklı yörelerinde bisikletle tatil yapıyoruz. 'Biz bizeyiz, bisiklet üstünde tatil yapıyoruz' sloganı ile yola çıktık. Amacımız farklı ülkeleri, farklı kültürleri, bir ülkenin farklı yörelerini ve insanını tanımak. Geziden önce araştırmalar yapıyoruz. Gideceğimiz rotaya karar veriyoruz. Bu kez Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerini seçtik. Türkiye çok güzel bir ülke. Görülmesi gereken tarihi çok kent ve doğal güzellik var. Bu bölgenin doğal güzelliği insanın büyülüyor. Phaselis, Olimpos, Myra antik kentlerini gezdik. Gittiğimiz yerlerde acele etmiyoruz. Kamp yaparak yöreyi geziyoruz. Bol bol fotoğraf çekiyoruz, denize giriyoruz. Hepimiz farklı mesleklerdeniz" dedi.'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL ÜLKE' Aralarında Tahran, Kirmanşah, Maşhhad ve Tebriz gibi şehirlerden gelenler olduğunu aktaran Polat Abadi, "Bizim İran'da başka bir sloganımız 'Dünya çöplük değildir'. Bu slogan çerçevesinde İran'da farklı etkinlikler düzenliyoruz. Çevremizin, doğamızın temiz tutulması, gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Türkiye'de de aynı çevre sorunu var. Kamp yaptığımız yerlerde çevreyi temizliyoruz. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültür olarak İran'a yakın. Hiçbir güvenlik sorunu yok. Geceleri çadırda kalıyoruz. Şu an tam kapanma döneminde yollar, şehirler çok sessiz. Bu bizim için belki bir avantaj ama insana garip geliyor. Şehirler insanlarla yollar araçlarla farklı oluyor. Pandemi konusunda Türkiye, birçok ülkeye göre daha güvenli. Korkumuz yok" diye konuştu.

İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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