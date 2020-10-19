İran Savunma Bakanı Hatemi, "Rusya ile silah anlaşmaları imzaladık"
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İran Savunma Bakanı Hatemi, "Rusya ile silah anlaşmaları imzaladık"

19.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:56
İran Savunma Bakanı Hatemi,

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Rusya ve Çin ile BM'nin silah yaptırımlarının son bulmasıyla birlikte diğer ülkelerle silah alışverişlerine yasal olarak başlayacaklarını söyledi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Rusya ve Çin ile BM'nin silah yaptırımlarının son bulmasıyla birlikte diğer ülkelerle silah alışverişlerine yasal olarak başlayacaklarını söyledi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, BM'nin silah yaptırımlarının son bulmasıyla birlikte diğer ülkelerle silah alışverişlerine yasal olarak başlayacaklarını belirtti. Rusya ve Çin ile silah yaptırımları sonrası için geçerli olacak silah anlaşmaları olduğunu belirten Hatemi, "Rusya ile hava kuvvetlerimizi güçlendirecek anlaşmalar imzaladık" dedi.

İran'ın bölgede silah yarışına girmek istemediğini kaydeden Hatemi, "Bölgeyi barut fıçısına dönüştüren silah yarışına dahil olmak istemiyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için Körfez ülkeleri ile de her türlü silah anlaşmasına hazırız" ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerilime ilişkin de konuşan Hatemi, Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderdiği iddialarını yalanlayarak, "İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği doğru değil" dedi.

Karabağ sorununun çözümünde Türkiye'nin rolüne işaret eden Hatemi, "Bölgede önemli bir güç olan Türkiye'nin, Karabağ sorunun diplomatik yollarla çözülmesine yardım etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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