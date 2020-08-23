İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da iki füze ile düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ile olaya dair bilgileri paylaştı.

İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
23.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:04

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, düşürülen Ukrayna uçağına dair ulaşılan bilgileri başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

PERSONELİN SESLERİ 19 SANİYE BOYUNCA KAYDEDİLDİ

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR-Flight Data Recorder) ile Kokpit Ses Kayıt Cihazlarının (CVR-Cockpit Voice Recorder) Fransa'da hiçbir teknik aksaklık olmadan okunduğunu belirten Zengene, Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nın (CVR) ilk patlamadan sonra kabin personelinin konuşmalarını 19 saniye boyunca kaydettiğini ve seslerin daha sonra kesildiğini bildirdi. İkinci füzenin, ilk patlamadan 25 saniye sonra uçağın yakınına ulaştığını tespit ettiklerini kaydeden Zengene, FDR ve CVR cihazlarının her ikisinin de zarar görmesi nedeniyle karakutuda ikinci füzenin patlaması ve etkisine dair daha fazla bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

NİHAİ RAPOR 1 YIL İÇERSİNDE AÇIKLANACAK

Zengene, 19 saniyelik ses kaydının içeriği ile ilgili "Bu anda, uçağın kokpiti içinde olağandışı durumu fark eden ve uçağı son ana kadar kontrol edip yönlendirmeye çalışan 3 kişilik uçuş ekibi ve bir de eğitmen pilot vardı. Eğitmen pilot, uçak pilotuna her iki uçak motorunun da aktif olduğunu bildirmesinin yanında çeşitli talimatlar veriyordu." ifadelerini kullandı.
Yapılan incelemelerin uluslararası havacılık standartlarına uygun olduğunu belirten Zengene, olayla ilgili nihai raporun 1 yıl içerisinde açıklanacağını sözlerine ekledi. İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle olaydan yaklaşık 7 ay kadar açılamayan karakutu, incelemelerin yapılması için Fransa'ya gönderilmişti. Fransa ise, okunması tamamlanan karakutuyu 23 Temmuz'da İran'a iade etmişti.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti. İki ülke yetkilileri arasında geçen ay Kiev'de yapılan görüşmelerinin ardından, bir sonraki tazminat görüşmelerinin eylül ayının sonlarında başkent Tahran'da düzenleneceği açıklanmıştı.
İran olayla ilgili sorumluluğunu ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Güncel
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Burak Özçivit Sertab Erener
Spor Jose Sosa Fatih Terim Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 15:04:30. #1.15#
title