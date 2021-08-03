İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, bugün mazbatasını alan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, bugün mazbatasını alan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto etti.

İran Milli Direniş Konseyinin (NCRI) çağrısı üzerine bir grup, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi protesto etmek üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı.

İran bayrakları taşıyan göstericiler, "İbrahim Reisi yargılansın", "Reisi suçlu" yazan dövizler taşıdı.

"Reisi bir katil", "AB dava açmalı", "Suçlu Reisi", "İran'da terör rejimi" gibi sloganlar atan grup Reisi karşıtı konuşmaların ardından dağıldı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan göstericilerden NCRI üyesi Ali Bagheri, "Bugün NCRI üyeleri, aralarında Brüksel'in de olduğu çeşitli Avrupa başkentlerinde Reisi karşıtı gösteriler düzenliyor." dedi.

Reisi'nin İran'da 1988'de siyasi suçluların idamlarından sorumlu olduğunu iddia eden Bagheri, AB'yi Reisi'yi cumhurbaşkanı olarak tanımamaya çağırdı.

Bagheri, Reisi'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade etti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi Brüksel'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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