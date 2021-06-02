Her fırsatta ABD'ye meydan okuyan İran, en büyük savaş gemisini kaybetti
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Her fırsatta ABD'ye meydan okuyan İran, en büyük savaş gemisini kaybetti

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Dün öğle saatlerinde Körfez'de ABD ile sıklıkla savaşın eşiğine gelen İran'ın en büyük savaş gemisi Hark'ta yangın çıktı. Mürettabatın can yelekleri giydirilerek tahliye edildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer, 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu.

Basra Körfezi ile Umman Denizi'nin birleştiği noktada yer alan Hürmüzgan eyaletinin açıklarında seyreden İran'a ait savaş gemisi Hark'tan salı günü gündüz saatlerinde alevler yükseldi. Cask Limanı açıklarında başlayan yangına ilişkin ilk haberi gece saatlerinde yarı resmi Fars haber ajansı geçti. Bu sırada kıyıdan çekilen videolar sosyal medyaya düştü.

İran'ın en büyük savaş gemisi battı

ASKERLER CAN YELEKLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada dolaşan videolarda ayrıca savaş gemisi Hark'taki askerlerin can yelekleri giydirilerek tahliye edildiği ve karaya çıkarıldığı görüldü.

İran'ın en büyük savaş gemisi battı

BATTIĞINI DOĞRULADI

Bu sabah saatlerinde, İran donanması 20 saat süren çabaların olumsuz sonuç verdiğini belirtip tatbikat için bölgede bulunan Hark'ın battığını resmen doğruladı. Sık sık Basra Körfezi'nde ABD ile savaşın eşiğine gelen İran, en büyük savaş gemisini böylece kaybetti. Hark'ı batıran yangının neden başladığına dair henüz bir açıklama yapılmış değil.

İran'ın en büyük savaş gemisi battı

19 DENİZCİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İran, Nisan ayında Saviz adlı geminin Kızıl Deniz'de bir limpet mayınıyla hedef alındığını açıklamıştı. Bu olaydan kısa süre önce de İsraillilerin kargo gemilerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl İran'ın askeri tatbikatı inanılmaz bir hataya sahne olmuştu. Bir savaş gemisinin yanlışlıkla ateşlediği füze bir diğer gemiye isabet etmiş, 19 denizci yaşamını yitirmişti.

2018 yılında ise İran'ın kuzeyindeki Hazar Denizi'nde bir donanma destroyeri batmış ve olay günlerce yerel medyanın gündeminden düşmemişti.

Her fırsatta ABD'ye meydan okuyan İran, en büyük savaş gemisini kaybetti
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