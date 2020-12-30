İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek

İran, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına misilleme yaptığı sırada yanlışlıkla yanlışlıkla Ukrayna uçağını vurmuş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti. Alınan karar göre ölen her bir yolcunun ailesine 1.1 milyon lira tazminat ödenecek.

ABD, 2020 yılının ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek öldürmüştü. Yaşanan olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirirken, Tahran yönetimi misilleme yapmak için ABD üslerini füzelerle hedef aldı.

YOLCU UÇAĞINI VURDU

İran'ın yaptığı karşı misilleme ise faciaya dönüştü. İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurduğu gün, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak da füzelerin hedefi oldu.

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tahran yakınlarındaki Parand bölgesine düşen uçakta 7'si mürettebat olmak üzere toplamda 176 kişi hayatını kaybetti.

İRAN UZUN BİR SÜRE REDDEDDİ

İran uzun bir süre uçağı vurduklarını reddetti. Toplanan kanıtların ardından köşeye sıkışan Tahran yönetimi daha sonra uçağı yanlışlıkla kendilerinin vurduğunu açıkladı.

150 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Olayla ilgili tüm belge ve incelemeler Ukrayna'yla paylaşılırken, İran'dan bugün uçakla ilgili önemli bir karar geldi. IRNA ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.