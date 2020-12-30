İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek
İran, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına misilleme yaptığı sırada yanlışlıkla yanlışlıkla Ukrayna uçağını vurmuş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti. Alınan karar göre ölen her bir yolcunun ailesine 1.1 milyon lira tazminat ödenecek.
ABD, 2020 yılının ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek öldürmüştü. Yaşanan olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirirken, Tahran yönetimi misilleme yapmak için ABD üslerini füzelerle hedef aldı.
YOLCU UÇAĞINI VURDU
İran'ın yaptığı karşı misilleme ise faciaya dönüştü. İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurduğu gün, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak da füzelerin hedefi oldu.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tahran yakınlarındaki Parand bölgesine düşen uçakta 7'si mürettebat olmak üzere toplamda 176 kişi hayatını kaybetti.
İRAN UZUN BİR SÜRE REDDEDDİ
İran uzun bir süre uçağı vurduklarını reddetti. Toplanan kanıtların ardından köşeye sıkışan Tahran yönetimi daha sonra uçağı yanlışlıkla kendilerinin vurduğunu açıkladı.
150 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
Olayla ilgili tüm belge ve incelemeler Ukrayna'yla paylaşılırken, İran'dan bugün uçakla ilgili önemli bir karar geldi. IRNA ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
2020 yılının ilk günlerinde ABD, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemişti. Yapılan hava saldırısında Süleymani ve beraberindekiler öldürülürken, İran bunun intikamını almak için ABD'ye ait üsleri vurmuştu. Bu sırada Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı füzelerin hedefi olurken, uçak düşmüştü. Uçaktaki 176 kişi ise hayatını kaybetmişti.