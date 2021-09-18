İran ile Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

İran ile Tacikistan arasında 6 işbirliği mutabakat zaptı ve bir anlaşma ve gümrük işbirliği teknik protokolü imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman, iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalamak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası İran ile Tacikistan arasında siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, turizm ve kültürel alanlarda 6 iş birliği mutabakat zaptı, 1 anlaşma ve 1 gümrük işbirliği teknik protokolü imzalandı.

"İran Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur"

Reisi, gerçekleştirilen basın toplantısında Tacikistan ile ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "İran Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. İmzaladığımız bu anlaşmalar iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve siyasi iş birliklerini artıracaktır" dedi. İran'a ait Çabahar ve Bender Abbas limanlarının Tacikistan ekonomisine olumlu katkıları olacağını kaydeden Reisi, "İlişkilerimiz turizm, bilim ve tarım alanlarında da gelişmelidir" ifadesini kullandı. Afganistan konusuna da değinen Reisi, Tacikistan ile Afganistan meselesinde aynı yerde durduklarının altını çizerek, "Afganistan sorununu komşu ve bölge ülkeleri ile işbirliği içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

"İki ülke arasında yeni bir dönem başlamış oluyor"

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ise İran ile imzalanan iş birliği anlaşmalarına önem verdiklerini belirterek, "Bu anlaşmalar ile iki ülke arasında yeni bir dönem başlamış oluyor. İran bizim için dost ve kardeş ülkedir. İki ülke arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklar, kurulan iş birliği ile daha da derinleşebilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak için Tacikistan'ı ziyaret etmişti. Mevkidaşı İmamali Rahman'ın özel daveti ile Şangay zirvesine katılan Reisi'nin ilk yurt dışı ziyareti, Tacikistan'a gerçekleşmiş oldu. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri