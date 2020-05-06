İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
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BBC

İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu

İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
06.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:26

Koronavirüsün Orta Doğu'da hızla yayılmasının ardından birçok bölge ülkesi İran ile uçak seferlerini durdururken, salgının bölgede nasıl yayıldığı merak konusu olmuştu. BBC Arapça Servisi muhabirleri, İran havayolu şirketi Mahan Air'in koronavirüsün Ortadoğu'da yayılmasında rol oynadığını ortaya çıkardı.

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 250 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgına karşı önlem almak isteyen birçok Ortadoğu ülkesi, uçak seferlerini durdururken, koronavirüsün bölgede nasıl yayıldığı merak konusu olmuştu.

Konuyla ilgili araştırma yapan BBC Arapça Servisi muhabirleri, birçok bölge ülkesinin İran ile uçak seferlerini yasaklamış olmasına rağmen faaliyetlerini sürdüren İran havayolu şirketi Mahan Air'in, Covid-19'un Orta Doğu'da yayılmasında rol oynadığını ortaya çıkardılar.

YÜZLERCE SEFER YAPILDI

Uçuş izleme kayıtlarının analizini yapan ve Mahan Air havayolu şirketi içinden kaynaklarla görüşen BBC Arapça Servisi muhabirleri, birçok bölge ülkesinin İran bağlantılı uçuşlara yasak koymasına rağmen, havayoluna bağlı uçakların Ocak sonu ile Mart sonu arasında, İran'la Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye arasında yüzlerce uçuş yaparak faaliyetini sürdürdüğünü tespit etti.

Bu bulgulara göre, adı geçen ülkelerin tümünün, kendi koydukları yasaklara rağmen uçuşlara izin vermiş olması gerekiyor.

BİRÇOK ÜLKE İRAN'A UÇUŞLARI DURDURMA KARARI ALMIŞTI

İran 31 Ocak tarihinde Çin'den bütün uçuşları durdurmuş, Şubat ve Mart aylarında da birçok ülke Orta Doğu'da koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen İran'la aralarındaki uçuşları yasaklamışlardı.

Ne var ki Mahan Air yasaklara rağmen uçuşlarını sürdürdü ve bu da yolcularının ve mürettebatının sağlığını tehlikeye attığı eleştirilerine yol açtı.

Koronavirüsü gittikleri ülkelere ve kendi ailelerine taşıyabilecekleri konusunda endişelerini seslendiren havayolu çalışanları ceza davası tehdidiyle susturuldu.

İRAN'DA SON DURUM

Öte yandan, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 340'a yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 99 bin 970'e yükseldi.

İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
BBC

Dünya Manşet

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