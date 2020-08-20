İran, General Kasım Süleymani'nin adının verildiği füzeyi tanıttı İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.

İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da video konferans yöntemiyle Savunma Sanayi Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İran'ın yerli üretimi olan 2 yeni füzenin tanıtımı yapıldı. Yerli üretim olan balistik ve seyir füzelerini tanıtan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi yaptığı açıklamada, eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin adının verildiği "Şehid Hac Kasım" balistik füzesinin bin 400 kilometre menzile sahip olduğunu ifade etti.

"Ebu Mehdi" adı verilen seyir füzesinin menzilinin ise bin kilometre olduğunu belirten Hatemi, "Ebu Mehdi adını verdiğimiz bu uzun menzilli seyir füzesinin ana özelliği derinden ateş etme kabiliyetidir. Yakın gelecekte ülkenin stratejik donanması, su sınırlarının bin kilometreden güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimizi bu füze ile donatacağız" ifadeleri kullandı.

Öte yandan, eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA