İran'dan İlk Resmi Tepki Toplumdaki sessizlik Siyonist İsrail'i Cesaretlendiriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Ülkeler ve uluslararası toplumların saldırılar karşısında sessizliğini koruması, Siyonist İsrail'i cesaretlendiriyor" dedi.

SURİYE'NİN SAVUNMASI MEŞRUDUR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail'in Suriye saldırılarını Suriye'nin milli egemenliği ve toprak bütünlüğünün açıkça ihlali olduğunu belirterek "Suriye'ye yapılan saldırılar karşısında meşru bir savunma Suriye hükumeti ve halkının hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYİ GÜVENSİZLEŞTİRİYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bugün yaptığı yazılı bir açıklamada İsrail'in son günlerde Suriye'ye yaptığı saldırıları ele aldı. Behram Kasımi İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınayıp, "Siyonist rejiminin özellikle son günlerde defalarca Suriye topraklarına saldırı gerçekleştirmesi, açıkça Suriye toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi, bu rejimin sulta ve kriz peşinde olduğunun, yalan eksenli bir rejim olduğunun net bir örneğidir. Siyonist rejim bölgenin güvenliği, istikrarı ve huzuruna tahammül edemiyor, kendi güvenliğini bölgenin güvensizleşmesi ve istikrarsızlaşmasında görüyor" ifadelerini kullandı.

"SİYONİST İSRAİL'İ CESARETLENDİRİYOR"

"Ülkeler ve uluslararası toplumların saldırılar karşısında sessizliğini koruması, Siyonist İsrail'i cesaretlendiriyor"

İranlı yetkili açıklamalarının devamında "Siyonist rejimi uydurma ve esassız bahaneler ile Suriye'ye defalarca saldırı gerçekleştirmiştir. Söz konusu saldırılar Suriye milli egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi ve aynı zaman da tüm uluslararası kanunlara ve kurallara aykırı bir eylemdir. Ülkelerin ve uluslararası toplumların Siyonist İsrail rejiminin böylesi eylemleri karşısında sessizliğini koruması, bu rejimi cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.

"Suriye'ye yapılan saldırılar karşısında meşru bir savunma Suriye hükumeti ve halkının hakkıdır"

"SURİYE TOPRAKLARINA SALDIRI YAPILIYOR"

"Suriye'ye yapılan saldırılar karşısında meşru bir savunma Suriye hükumeti ve direnişçi halkının hakkıdır. Suriye milleti ve hükumeti geçtiğimiz 7 yıl boyunca terör örgütlerinin acımasızca silahlı saldırıları karşısında direniş gösterip, söz konusu grupları yenilgiye uğratarak, örgütleri destekleyenlerin hedeflerine ulaşmalarına izin vermedi. Bu terör örgütleri Siyonist rejimi, ABD ve bölgedeki bazı müttefiklerinin temsilcileri olarak Suriye'de silahlı saldırılar yapıyordu. Şu an ise söz konusu terör örgütlerin destekleyicileri artık doğrudan Suriye topraklarına saldırı gerçekleştiriyor, böylece kendileri tarafından eğitilen terör örgütlerinin ağır yenilgilerini telafi etmeye, denklemleri terör örgütlerinin çıkarı için değiştirmeye çalışıyor"