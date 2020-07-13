İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi haberi Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından hoş karşılanmazken; İran'dan konu ile ilgili ilk yorum geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine Avrupa ülkelerinden tepki gelirken Rusya'dan sonra İran'dan da destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi. "TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİDİR" Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı. Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.