İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
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İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı

22.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:47
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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