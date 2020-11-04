İran'dan Özbekistan'a karşılıklı olarak vizeleri kaldırma teklifi

İran İslam Cumhuriyeti'nin Taşkent Büyükelçisi Hamid Nayyerabadi, Özbekistan ve İran arasında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasını teklif etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Taşkent Büyükelçisi Hamid Nayyerabadi, Özbekistan ve İran arasında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasını teklif etti.

Özbekistan ve İran'ın dünya turizm ülkeleri olduğunu kaydeden Nayyerabadi, "Medeniyet beşiği olan ülkelerimizde mevcut zengin tarihi ve kültürel miras, turistlerin gelmesi için yeterince neden oluşturmaktadır. Bu açıdan vatandaşlarımız için karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması doğru karar olacak diye düşünüyorum. Ayrıca, karşılıklı gümrük vergilerinin azaltılması, ulaşım projelerini hayata geçirme sürecinin hızlandırılması ve iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılması da ticari ve ekonomik ilişkilerimizi pekiştirmeye imkan sağlayacak" dedi. İki ülke arasında müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaşmasının imzalanması, ikili ticaret hacminin artmasına yol açacağını belirten İran'ın Taşkent Büyükelçisi, Özbekistan ve İran iş adamları arasında çeşitli ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi, mühendislik ve teknik hizmetler, tıp, yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ikili ilişkileri daha yüksek bir düzeye taşıyacağını dile getirdi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı