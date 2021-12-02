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İran'dan İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına cevap

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'dan İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamalarıyla ilgili "Viyana'daki müzakere heyetlerinin İsrail Başbakanı'nın konutundan emir almayacağını" ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamalarıyla ilgili " Viyana'daki müzakere heyetlerinin İsrail Başbakanı'nın konutundan emir almayacağını" ifade etti.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bennett'in Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısına cevap verdi.

Sözcü Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Viyana'daki müzakerelerde ilerleme sağlanınca İsrail bir kere daha gerçek yüzünü gösterdi ve müzakerelerin acilen durdurulmasını istedi. Şaşırtıcı değil.

Varlığı savaş, gerginlik ve teröre dayanan bir rejim sürekli olarak müzakerelerden rahatsızdır. Viyana'daki müzakere heyetleri İsrail Başbakanı'nın konutundan emir almayacak."

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın "nükleer şantaj" taktiği uyguladığını savunarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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