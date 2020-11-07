İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu

ABD'de seçimi Biden'ın kazanmasının ardından Washington'un yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren İran'dan ilk değerlendirme geldi. İran dini lideri Hamaney seçime bir tiyatro derken İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşna da paylaşımında, Trump'ı kastederek bir 'alçağın' gittiğini yazdı.

Tüm dünyanın merakla sonuçlanmasını beklediği ABD seçimlerini Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Özellikle ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran'dan seçimlerin sonuçlanmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi.

Biden'ın seçimleri kazandığını ilan ettikten sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD'deki durum ve seçimleri hakkında söyledikleri bir tiyatro oyunu. Bu, liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneği. Sonuç ne olursa olsun kesinlikle açık olan tek şey, Amerikan rejiminin tartışmasız siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'A SERT SÖZLER

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşna da paylaşımında, İran'a sert yaptırımlar gulayan Trump'ı kastederek bir 'alçağın' gittiğini yazdı.

BİDEN ANLAŞMAYA GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.