İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artarak 129 bin 376'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 850 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 786'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 97 bin 672'ye çıktığı ülkede, 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 376 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 368 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 179 bin 12 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 45 milyon 942 bin 308 kişiye ikinci dozu, 902 bin 909 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 104 milyon 24 bin 229 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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