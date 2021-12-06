İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 77 artarak 130 bin 277'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 77 artarak 130 bin 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 356 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 559'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 137 bin 821'e çıktığı ülkede, 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 277 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 232 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 193 bin 586 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 349 bin 504 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 397 bin 543 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 940 bin 633 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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