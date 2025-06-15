İsrail'in nükleer tesise saldırı iddiası sonrası İran Petrol Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi, İsfahan'daki petrol rafinerisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsfahan Rafinerisi'nin faaliyetlerini tam olarak devam ettirdiği aktarılarak, yakıt üretme ve tedarik sürecinin kesintisiz olarak sürdürdüğü kaydedildi. İran'da nükleer sızıntı var mı?

13 HAZİRAN'DA DA SALDIRI YAPILMIŞTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirmişti. UAEA, saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü ancak Natanz Nükleer Tesisi'nde olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmediğini açıklamıştı.

"SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNDEN UZAK DURUN"

Öte yandan; İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee bugün yaptığı açıklamada İran'a yönelik tahliye uyarısında bulundu. Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" diye konuştu. Adraee ayrıca, "Bu tesislerin yakınında bulunmak hayatınızı riske atar" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyulmaya başladı. Saldırıların Tahran'ın doğusuna yapıldığı kaydedildi. Tahran'dan patlama sesleri gelirken İran hava savunma sistemlerinin aktive edildiğini açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre; Tahran'daki 5 yıldızlı bir otelde ve yine kentte Mehrabad Havalimanı'ndan da patlamalar görüldü.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 10 kişinin öldüğü, 208 kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.