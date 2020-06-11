İran'da koronavirüs vaka sayısı yeniden artışa geçti
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İran'da koronavirüs vaka sayısı yeniden artışa geçti

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 238 yeni vaka kayda geçti. Ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı yeniden artışa geçti.

11.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:42

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 238 yeni vaka kayda geçti. Ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı yeniden artışa geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 238 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 78 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 180 bin 156'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 584'e ulaştığını açıklayan Lari, toplam 142 bin 663 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

İran'da 4 Haziran'da tespit edilen 3 bin 574 vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçmişti. Tespit edilen en yüksek vaka sayısının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak dün 2 bin 11'e kadar düşen vaka sayısı bugün artışa geçerek 2 bin 238'e yükseldi.

İran'da koronavirüs vaka sayısı yeniden artışa geçti

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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