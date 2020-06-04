Türkiye'nin sınırını açtığı komşu ülkeyi 2. dalga vurdu! Vaka sayısında rekor artış
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Türkiye'nin sınırını açtığı komşu ülkeyi 2. dalga vurdu! Vaka sayısında rekor artış

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı İran, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede bugünkü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

04.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:54

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da normalleşme planı ile paralel olarak başlayan vakaların yeniden yükselişi, salgının ilk döneminin de üzerine çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içinde 59 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü, 3 bin 574 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı. Cihanpur'un açıklamasına göre ülkede kritik Kovid-19 hasta sayısı ise 2 bin 569.

Sözcü ayrıca, şimdiye kadar yapılan test sayısının da 1 milyon 19 bin 362 olduğunu bildirdi.

İKİNCİ DALGADA VAKA SAYISI REKOR KIRDI

İran'da açıklanan bu son veriler, ülkedeki ikinci dalga salgında ilk dalgadaki en yüksek günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ülkede daha önce kaydedilen en yüksek sayı, 30 Mart tarihine aitti. Bu tarihte kaydedilen 3 bin 186 yeni vaka ardından ülkede vaka sayısında düşüş başlamış, 2 Mayıs'taki 802 vaka, en düşük günlük rakam olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak atılan normalleşme adımları ardından İran'da günlük yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçere günlük 3 bin seviyesinin üzerine çıktı.

SINIR KAPILARI AÇILMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu.

Türkiye'nin sınırını açtığı komşu ülkeyi 2. dalga vurdu! Vaka sayısında rekor artış

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