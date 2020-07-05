- İran'da korona virüs kaynaklı rekor ölüm
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- İran'da korona virüs kaynaklı rekor ölüm

- İran'da korona virüs kaynaklı rekor ölüm İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

05.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:38

- İran'da korona virüs kaynaklı rekor ölüm

TAHRAN - İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 560 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 163 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 240 bin 438'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11 bin 571'e ulaştığını açıkladı. Böylece İran'da virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmiş oldu. İran'da 29 Haziran tarihinde korona virüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte artan vaka ve ölü sayıları halkı endişelendirdi. Başkent Tahran'ın İmam Humeyni Meydanı'nda yer alan en işlek çarşılarından Büyük Tahran Çarşısı'nda alışveriş yapan vatandaşların çoğunluğun maske kullanımına dikkat ettiği görüldü.

Maske kullanımı zorunlu oldu

İran'da bugünden itibaren tüm toplanma yerleri ve kırmızı bölgelerde maske takmak zorunlu hale getirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları maske takmayanlara hizmet vermesin. Hatta otobüs ve metrolara binmelerine de izin verilmesin. Çalışanlar iş yerlerine maskesiz gelirse onları eve geri gönderin ve işe gelmemiş olarak kaydedin" ifadelerini kullanmıştı.

- İran'da korona virüs kaynaklı rekor ölüm

Kaynak: İHA

Manşet

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