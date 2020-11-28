Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

28.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:58

Son dakika haber: - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan grup, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik...

- İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu

ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan grup, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı protesto etti. ABD ve İsrail bayraklarını ateşe veren öfkeli grup, İran hükümetini suikastı engelleyememekle suçladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan öfkeli bir grup, Mahabadi'ye yönelik gerçekleşen suikastı protesto etti. "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları atılan gösteride, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının ek protokol uygulaması durdurulmalı" yazılı pankart açıldı. Protestoda ABD, İsrail bayrakları ateşe verilirken, İran hükümetinin Fahrizade suikastını engelleyememesi ve daha önceki saldırılara istenilen karşılığı vermemesi de eleştirildi. Göstericilerin yaptığı konuşmada, "Ruhani hükümetinin gereken tepkiyi göstermemesinden dolayı öğrenciler ve halk olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık slogan atmak yeter" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran'a bağlı Abserd şehrinde yerel saatle 14.30'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK

İlgili Haberler

- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Mbaye Diagne Samet Aybaba Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü İran Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:09:05. #1.15#
title