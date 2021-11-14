İran'da deprem son dakika! Bugün nerede deprem oldu? 14 Kasım son depremler

İran'da deprem son dakika! Bugün nerede deprem oldu?Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre deprem yerel saatle 15.36'de, 18 kilometre derinlikte meydana geldi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DE DE HİSSEDİLDİ

6,4 şiddetindeki depremin Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

HAT, SON YILLARDA OLDUKÇA AKTİF

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.

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