İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest
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İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest

26.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:11
İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest

İran'da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, yurtdışında gözaltında olan 3 İranlı karşılığında serbest bırakıldı.

İran'da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, yurtdışında gözaltında olan 3 İranlı karşılığında serbest bırakıldı.

İran'da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, serbest bırakıldı.Eylül 2018'den bu yana casusluk suçlamaları nedeniyle tutuklu olan İngiliz-Avustralya vatandaşı Melbourne Üniversitesi Ortadoğu Politikaları uzmanı Dr. Kylie Moore-Gilbert üç tutukluyla takas sonucu serbest bırakıldı. Devlet Televizyonu, Moore-Gilbert'ın gri bir başörtüsü takmış halde Tahran'daki havaalanında otururken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

3 TUTUKLU İLE TAKAS SONUCU SERBEST

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Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dr Moore-Gilbert'ın serbest kalması, gözaltına alındığından bu yana Hükümet için mutlak bir öncelik olmuştur. Ailesiyle tam mutabakat halinde, Dr Moore-Gilbert'ın serbest kalması, İran Hükümeti ile diplomatik görüşmeler sonucu sağlanmıştır. Gilbert, 3 tutukluyla takas sonucu serbest bırakılmıştır."dedi. Payne, Gilbert'ın Avustralya'ya döneceğini ancak, dönüşünün ne zaman olacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

AİLESİDEN İLK AÇIKLAMA: MULU OLDUK

Gilbert 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Gilbert'ın takas edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan ailesi, "Çok rahatladık ve mutlu olduk" dedi. Gilbert serbest bırakılmasının ardından tutukluluk sırasında kendisinin özgürlüğünü güvence altına almak için çalışan Avustralyalı yetkililere teşekkür etti.

GİLBERT'İN TUTUKLULUK SÜRECİ

Dr. Kylie Moore-Gilbert, Melbourne Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Kürsüsü'nde öğretim üyesiydi. 2018'de akademik bir konferansa katıldıktan sonra İran'ın başkenti Tahran'da Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Gilbert, casusluktan 10 yıl hapse mahkum oldu ve Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne gönderilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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