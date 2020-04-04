İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi. Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin'i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743'e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.

Kaynak: DHA