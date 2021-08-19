İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
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İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışa rağmen başkent Tahran başta olmak üzere muhtelif şehirlerde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışa rağmen başkent Tahran başta olmak üzere muhtelif şehirlerde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi.

Tahran'ın güneydoğusundaki Devlet Abad Mahallesi'nde düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin anıldığı etkinlik kapsamında ağıtlar yakıldı, ilahiler okundu.

İran'da salgındaki vaka ve can kayıplarındaki artışa rağmen muharrem ayının başından bu yana Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi ve diğer hüseyniyelerde yas merasimleri düzenlenmeye devam ediyor.

Dün akşam Tahran'da düzenlenen yas merasimine ülke lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katılmıştı.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşura Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

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İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
İran'da Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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