İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran ile Venezuela arasındaki petrol iş birliği yeni şekil almalı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran ile Venezuela arasındaki petrol iş birliği yeni şekil almalı"

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki petrol iş birliğinin yeni şekil alması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki petrol iş birliğinin yeni şekil alması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ve Maduro yaptıkları telefon görüşmesinde petrol ve enerji iş birliğini ele aldı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını eleştiren Reisi, "İran ile Venezuela arasındaki petrol iş birliği yeni şekil almalıdır. Rafineri ve petrokimya ürünlerinin temini noktasında daha büyük adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran ile Venezuela ilişkilerinin stratejik olduğunu dile getiren Reisi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasını istedi.

Maduro da enerji ve ekonomi alanında etkili adımların atılacağını ve yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

Sınırda korkunç olay! Her bir parçası ayrı yerde olan cesedi gören çobanlar tir tir titredi

Sınırda korkunç olay! Her bir parçası ayrı yerde olan cesedi gören çobanlar tir tir titredi

 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

 İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title