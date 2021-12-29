İran, Çin'e Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın, Çin'e, Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdiği bildirildi.
İran'ın, Çin'e, Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdiği bildirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Çin'in konsolosluk açma talebi karara bağlandı.
Bakanlar Kurulu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önerisi üzerine mütekabiliyet esası ve diğer yasalara uyulması dikkate alınarak Çin'e Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdi.
Öte yandan yine Abdullahiyan'ın önerisi üzerine Ermenistan'ın Azerbaycan ve İran sınırındaki Kapan şehrinde konsolosluk açılmasına karar verildi.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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