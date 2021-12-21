İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı - Haberler
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İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı

İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında düzenlediği tatbikat kapsamında balistik füze denemesi yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında düzenlediği tatbikat kapsamında balistik füze denemesi yaptı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Büyük Peygamber-17" adı verilen bir tatbikat düzenliyor.

Dün başlayan ve 5 gün sürmesi planlanan tatbikatın ikinci gününde Devrim Muhafızları Ordusu, sabit ve hareketli hedefleri vurabilen balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan eyaletlerini kapsayan tatbikatta, karadan karaya ve kıyıdan denize atılabilen balistik füzeler belirlenen temsili hedeflere fırlatıldı ve hedefler başarıyla imha edildi.

Ayrıca deniz tabanlı hava savunma sisteminin de temsili insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiği açıklandı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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