Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim - Haberler
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Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

Eskişehir'de 25 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklanan şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, ifadesinde, hırdavatçıdan satın aldığı testereyi iade edip yerine balta almasıyla ilgili kendisini "Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sally'i öldürmedim" diyerek savundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde Sofya'ya hastalığı olduğu ve tedavi olmak için gittiğini söylediği öğrenilirken, Mohammed hakkındaki suçlamaları reddetti. Çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanan Mohammed, emniyetteki ifadesinde evinde bulunan testere, bıçak ve kullanıp hırdavatçıya iade ettiği balta hakkında konuştu.

BALTA VE TESTEREYİ NEDEN ALDIĞINI ANLATTI

Polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için incelediği 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerinde Sally'nin en son şüpheli Mohammed ile birlikte eve girdiği ve bir daha çıkmadığı anlaşılmıştı. Ayrıca, Amjed Mohsin Mohammed'in farklı kıyafetlerle defalarca eve girip çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini attığı tespit edilmişti. İfadesinde Sally'i öldürdüğünü reddeden Mohammed'in kendisini, "Yaklaşık 3 aydır aynı adreste oturuyorum. Ben fizyoterapistim, ama çalışmıyorum. Sally ile Haziran ayında arkadaş ortamında tanıştık. Sevgili değildik, ama flört ediyorduk. Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sally'i öldürmedim, nereye gittiğini bilmiyorum" diyerek savunduğu ortaya çıktı.

25 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evinde bulunan bıçak, testere, çorap ve baltanın üzerinde Sally'e ait DNA örneklerine rastlayan ekipler genç kızın öldürüldüğü ihtimali üzerine yoğunlaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 gündür haber alınamayan Sally'nin cesedini şehir çöplüğünde aradı. Ekipler il genelinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber: Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim - Haberler
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