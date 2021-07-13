Irak'taki Türk heyetinden Ezidilerin tapınağı Laleş'e ziyaret

Irak'ta bulunan Türk heyeti, Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'i ziyaret etti.

Irak'ta bulunan Türk heyeti, Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'i ziyaret etti.

Duhok'un Şeyhan ilçesindeki Laleş'e düzenlenen ziyarete, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı'nın yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesinden gelen konuklar katıldı.

Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg ve ruhani lideri Baba Şeyh tarafından karşılanan heyet, Ezidi ileri gelenlerle görüşme gerçekleştirdi.

Ezidi Mir ve Baba Şeyh'in Türkiye'ye Ezidilere yardımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede Ezidilerin durumu, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması ve Türkiye'nin Ezidilere yardımları ele alındı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin Ezidilere yardım konusunda çok önemli faaliyetler gösterdiğini ve bu kapsamda IKBY'de yerlerinden edilen kişilerin kaldığı kamplara yardımlarını sürdüreceğini belirtti.

Gerçekleştirdikleri temaslarda Ezidilerin Sincar'a dönememesi konusunun da gündeme geldiğini aktaran Karaçay, Ezidilerin Sincar'daki evlerine dönememeleri nedeniyle şikayetçi olduklarını söyledi.

Ezidiler PKK baskısı ve zulmü nedeniyle evlerine dönemiyor

Karaçay, "Bir terör örgütü olan DEAŞ'ın zulmü nedeniyle Sincar'ı terk etmek zorunda kalmış olan Ezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ve uzantılarının Sincar'daki baskısı, zulmü, mevcudiyeti nedeniyle evlerine dönememekteler." ifadesini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf da Türkiye'nin her zaman Irak'taki etnik ve dini gruplara ayrım yapmadan büyük destek sağladığını belirtti. Maruf, Ezidi Mir ve Baba Şeyh'in de görüşmede Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve her zaman bölgeye destek verdiğini dile getirdiklerini aktardı.

Ezidilerin 2014'te DEAŞ tehdidi nedeniyle bölgeyi terk ettiğini hatırlatan Maruf, bugün de PKK tehdidi nedeniyle kamplarda yaşayan Ezidilerin Sincar'a dönemediklerini söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması'nın bir an önce uygulamaya geçmesi gerektiğini kaydeden Maruf, Ezidi liderlerle görüşmelerde de anlaşmanın uygulanmasının önemine değinildiğini kaydetti.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan