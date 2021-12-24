Irak'taki savaştan kaçan aile hayata Türkiye'de tutunmaya çalışıyor - Haberler
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Irak'taki savaştan kaçan aile hayata Türkiye'de tutunmaya çalışıyor

Irak'taki savaştan kaçan aile hayata Türkiye'de tutunmaya çalışıyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Irak'taki savaştan kaçarken babaları yaşamını yitiren, Türkiye'ye geldikten sonra da anneleri felç geçiren 5 kardeş, Kastamonu'da hayata tutunma mücadelesi veriyor.

KASTAMONU (AA) - Irak'taki savaştan kaçarken babaları yaşamını yitiren, Türkiye'ye geldikten sonra da anneleri felç geçiren 5 kardeş, Kastamonu'da hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Irak'ın Selahattin şehrinde yaşayan 5 çocuklu aile, savaş nedeniyle 4,5 yıl önce Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Yolda araçlarına açılan ateş sonucu babalarını kaybeden aile, Türkiye'ye gelerek Kastamonu'ya yerleşti.

Burada da anneleri felç geçiren 15 yaşındaki Mustafa Hüseyin ile 5, 6, 8 ve 11 yaşındaki 4 kardeşi, zor günler geçirdi. Yürüyemeyen annesi ile kardeşlerinin yemeklerini hazırlayan Mustafa Hüseyin, 3 kardeşi ile aynı zamanda okula da gidiyor.

Hüseyin ailesine Deniz Feneri Derneği ile Türk Kızılay ve hayırseverler tarafından yardım yapılıyor.

Mustafa Hüseyin, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktıklarında babasının bulunduğu diğer araca helikopterden ateş açıldığını söyledi.

Saldırıda babasının yaşamını yitirdiğini, kendilerinin ise kaçtığını anlatan Hüseyin, annesinin de şeker hastalığı nedeniyle Türkiye'de felç geçirdiğini dile getirdi.

Kendilerini ağırlayan Türkiye'ye teşekkür eden Hüseyin, "Sizden Allah razı olsun. Siz bizi aldınız, kapınızı açtınız, karnımızı doyurdunuz, evinizi verdiniz. Beşinci katta oturuyoruz, asansörlü ya da giriş katta bir yere yerleşmek istiyoruz. Annem rahatsız. Babam vefat ettikten sonra çocuklara ben bakıyorum. 4 kişi okula gidiyoruz. Doktor olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Hala Yeseensalem ise Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak, "Irak'ta savaş vardı. Biz de savaştan korkuyoruz. Kastamonu'dan çok memnunuz. Deniz Feneri Derneğine bize yaptıkları yardımlar için çok teşekkür ederiz. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin de aileye gıda ve giyim yardımında bulunduklarını kaydetti.

Irak'taki savaştan kaçan aile hayata Türkiye'de tutunmaya çalışıyor

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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