Irak'taki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı: Ölen ya da yaralanan olmadı

03.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:28

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'ta kullandığı El Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak Ordusu, başkent Bağdat'a 180 kilometre mesafedeki üsse beş roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.



Ülkenin batısındaki Suriye çölünde bulunan üs Amerikan hava güçlerinin kullandığı en büyük ikinci yerleşke olma özelliğine sahip. Amerikan ordusu üste 2011'den beri bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle