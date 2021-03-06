Irak'ta Papa ile Sistani'nin buluştuğu gün "milli gün" ilan edildi
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Irak'ta Papa ile Sistani'nin buluştuğu gün "milli gün" ilan edildi

06.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:38
Irak'ta Papa ile Sistani'nin buluştuğu gün

Irak hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Şiilerin en büyük mercii Ayetullah Ali Sistani ile Necef kentinde bir araya geldiği bugünü "milli gün" ilan etti.

Irak hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Şiilerin en büyük mercii Ayetullah Ali Sistani ile Necef kentinde bir araya geldiği bugünü "milli gün" ilan etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentinde Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani ile görüşme gerçekleştirmişti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Papa Francis ve Şiilerin en büyük mercii Ayetullah Ali Sistani'nin bir araya geldiği bugünü "milli gün" ilan etti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Hoşgörü ve barış kutuplarının Papa Francis'in, Sistani ve bütün dinlerin temsilcileri ile bir araya geldiği antik Ur kentindeki tarihi buluşma nedeniyle bugünün (6 Mart) Hoşgörü ve Birlikte Yaşam Günü olarak ilan edildiğini duyurmak istiyorum" dedi. - NECEF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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