Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Irak'ta, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Bağdat Okullarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Irak'ta, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Bağdat Okullarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Başkent Bağdat'ta Zeyyune yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney katıldı.

Tören, okul birincisi öğrencinin piyano resitali, öğrencilerin müzik dinletisi ve diploma töreniyle sona erdi.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. Cihad Demirli, AA muhabirine, Bağdat'ta olmaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, "Irak'ın genelinde 2 bini aşkın öğrencimiz söz konusu. Bağdat'ta da 7 okulumuzda 1100 öğrencimizle eğitim ve öğretim hayatında beraber yürüyoruz. Bugün de öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte coşkulu bir tören yaptık." dedi.

Irak'ta çok kısa sürede kaliteli bir şekilde ülkenin gerçek anlamda eğitim ihtiyacına katkı sağlamak amacında olduklarını ifade eden Demirli, bu konuda Iraklı yetkililerin de desteğinin gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de öğrencilerin yüzündeki gülüşlerin ailelerine gurur yaşattığını ve bundan mutluluk duyduklarını söyleyerek, Maarif Okullarının sağladığı katma değerin anlam kazandığını söyledi.

"Maarif Okulları dünya genelinde bir başarıya imza atıyor." diyen Güney, Irak'ta da bu eğitim projesinin hızla ilerlediğini ve oldukça çağdaş bir eğitim sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed