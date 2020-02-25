Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi
Haberler » Güncel » Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi - Haber

Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta korona virüsü salgınında, doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:00
Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi

'ta korona virüsü salgınında, doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi.

Dünya genelinde paniğe neden olan korona virüsünden etkilenenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Irak 'ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada yeni vakaların da karantina altına alındığı ve hastalara gereken tıbbi desteğin sağlandığı da belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilk virüs vakasının yaşandığı Irak'ın kentinde okullarda yarıyıl sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Necef Eğitim Genel Müdürü Adil el-Basiysi, öğrencilerin sağlık durumunu göz önünde bulundurmak amacıyla, yarıyıl sınavlarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler