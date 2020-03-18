Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, hükümet politikasını açıkladı Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi, kuracağı hükümette "önce Irak" politikası izleyeceğini bildirdi.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi, kuracağı hükümette "önce Irak" politikası izleyeceğini bildirdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi dolayısıyla yazılı açıklama yapan Zurfi, "önce Irak" ve "Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların dışında tutulması" ilkesi üzerine kurulu bir dış siyaset izleyeceğini belirtti.

Zurfi, kuracağı hükümetin, "silahın devletin elinde olması, silahlı grupların ortadan kaldırılması, göstericilerin güvenliğinin sağlanması ve meşru taleplerinin yerine getirilmesi" için çalışacağını kaydetti.

Zurfi ayrıca, Irak'taki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği ile iş birliği içinde, hükümetin kurulmasından en geç bir sene içinde şeffaf ve özgür seçimlere gidilmesi için hazırlık yapacaklarını kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün Zurfi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA