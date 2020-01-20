Irak'ta hükümet karşıtı protestoların kapsamı genişledi: En az 3 ölü, 70 yaralı
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Irak'ta hükümet karşıtı protestoların kapsamı genişledi: En az 3 ölü, 70 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.

20.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:17
Irak'ta hükümet karşıtı protestoların kapsamı genişledi: En az 3 ölü, 70 yaralı

'ın başkenti 'ta düzenlenen karşıtı gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da 14 subayın yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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