: Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

20.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:07

Irak'ın Bağdat kentindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerin yolları trafiğe kapatması

Irak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması

Göstericilerin gaz bombalarının kapsüllerini göstermesi

Irak bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması

Göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenen göstericilerin yüzlerini yıkaması Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.

Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil'de olası taşkınlıkların artmaması için yarın resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: AA

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