Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı Irak gece yarısı patlama ve saldırıyla sarsıldı. Başkent Bağdat'ta ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeyle hedef alınırken Salahaddin vilayetinde ise orduya bağlı askeri üste iki patlama yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeyle saldırı düzenlendiği, Salahaddin vilayetinde orduya bağlı askeri üste ise iki ayrı patlama yaşandığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'deki Şehit Macit Temimi Askeri Üssü'nde iki patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada patlamanın kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

ABD ASKERLERİNİN OLDUĞU ÜSSE 3 FÜZE ATILDI

Öte yandan Bağdat'ın kuzeyinde ordunun yanı sıra ABD güçlerinin de kaldığı Taci Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi. Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağa isabet ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düştüğü aktarıldı.

IRAK DÜN DE PATLAMALARLA SARSILMIŞTI

Bağdat'ta dün de polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü'nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA