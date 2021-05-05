Irak: Suudi Arabistan ile İran arasında birden çok diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptık
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Irak: Suudi Arabistan ile İran arasında birden çok diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptık

Irak: Suudi Arabistan ile İran arasında birden çok diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptık
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinin, son dönemde Suudi Arabistan ile İran arasında birden fazla diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinin, son dönemde Suudi Arabistan ile İran arasında birden fazla diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Salih, Beyrut Enstitüsü Araştırmalar Kurumuna verdiği mülakatta, daha önce yerel medyada yer alan "Tahran ile Riyad arasında gizli görüşmeler yapıldığı" yönündeki söylentilere ilk kez açıklık getirdi.

Irak'ın Suudi Arabistan ile İran arasında birden fazla diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptığını aktaran Salih, bu görüşmelerin tarihi ve içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Salih "İran komşumuz. Bölgesel çerçeveye dahil olmasını istiyoruz. Ancak egemenliğimiz konusunda da hassasız. Irak'ın bir çatışma alanına dönüşmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Irak, muhalif tarafları bir araya getirmeye çalışıyor"

"Irak'ın siyasi ve ekonomik açıdan iyileşmesinin önünde uzun vadeli bir zorluk söz konusu. Bölgesel gerilimlerle de karşı karşıyayız ve bu çatışma halinin bölgede yayıldığını görüyoruz. Irak, muhalif tarafları bir araya getirmeye çalışıyor." diyen Salih, ülkesinin "zayıflık" ve "çatışmalar içinde boğulma" seçeneğinin olmadığını belirtti.

Salih, Iraklıların çoğunun, refah ve istikrar içinde bir ülke inşa etmek için bölgedeki ortaklar ve dostların yardımıyla ilerleme kaydedilmesini istediğini aktardı.

Irak'taki yabancı savaşçılar konusunda "uluslararası iş birliği" vurgusu

Irak Cumhurbaşkanı, "(Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın kontrolünde bulunan) El-Hol Kampı sorunumuz var. Herkes problemlerini üzerimize yıkmaya çalışıyor. Ülkemizde çok sayıda yabancı savaşçı var. Irak bu konuyla başa çıkamıyor; uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. " ifadelerini kullandı.

Irak'ta 2019'da yaşanan gösterilerde, sokaklara inen gençlerin "vatan" talebini ifade etmek istediğini dile getiren Salih, onlarca yıl süren çatışmalardan çıkmanın "Iraklıların bunu yapmaya karar vermesi ve siyasi bir irade" gerektirdiğini vurguladı.

Çatısı altındaki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunan Haşdi Şabi'ye de değinen Irak Cumhurbaşkanı, söz konusu milis yapının, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinin ardından kurulduğunu ancak bugün tüm güçleriyle devletin otoritesine boyun eğmesi gerektiğini kaydetti.

Salih ayrıca, Bağdat ve Washington yönetimlerinin, Irak'ta kalıcı bir ABD askeri varlığı istemediğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda DEAŞ mensuplarının aileleri ve yakınları yaşıyor. Sayılarının ne kadar olduğuna dair herhangi bir resmi veri bulunmayan ailelerin içinde Iraklılar da bulunuyor.

Irak'ın, Körfez bölgesindeki iki önemli güç olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki nüfuz mücadelesi için önemli bir rekabet alanı olduğu belirtiliyor. Bu denklemde Bağdat yönetiminin de kendisine olumlu yansıması olacağı beklentisiyle bu iki ülke arasında bir köprü oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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